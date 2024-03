„Palatines“ wurden die deutschen Einwanderer im Amerika des frühen 19. Jahrhunderts genannt. Weil sich so viele Pfälzer unter ihnen befanden. Ihre Situation damals war ganz ähnlich wie die der heute bei uns Asylsuchenden, befindet unser Autor.

Wissener, was mich an dem Palaver iwwer Asyl un Migrande am merchde stört? Dass mer sich net mol die Mieh macht un in unser Vegangeheit guckt. Do dääd mer nämlich merke, dass frieher die Vehältnisse annerschder rum ware. Vor Sticker zweehunnerd Johr sinn grad die Pälzer in so großer Zahl niwwer noh Ameriga, dass se dort alle Inwanderer aus Deitschland „Palatines“ geruf hann. Noh de Missernde in de Johre um 1820 un de polidische Unruhe noh Hambach sinn se in Schare ausgewannerd, die Leit, die’s bei uns nimmie ausgehall hann – all minanner arme Schlucker, die deheem nix se beiße odder Angschd vorm Schandarm gehat hann; grad so wie die merschde, die heit Zuflucht bei uns suche.

Warum mer die Bayre Zwockl nenne

Die erschde pälzer Auswannerer sinn allerdings in die anner Richdung, noh Oschde. De Zar Alexander hat Baure un Handwerker noh Russland gelockt, un sie sinn in so großer Zahl ausgewannerd, dass de Reschierungspräsident Zwackh in Speyer e strenges Vebott degeje erloss hat; noh dem nenne mer heit noch die Bayre „Zwockl“.

Noh 1820 war Brasilie des Land, wo angeblich Milch un Honisch fließe dääd, un viele hann sich uff die gefährlich Iwwerfahrt noh Südameriga gemacht. In de Hungerjohre ab 1850 dann die Masseauswannerung noh Nordameriga. Vor allem Texas war’s Ziel vun viele Pälzer. Dort sinn se allerdings net mit offene Arme emfang worr, weil’s grad drunner un driwwer gang is. Die Mexikaner hann sich mit de Amis gekloppt, un die Indianer hann ah noch feschd mitgemischt. Do hat sich dann die gesellisch Nadur von uns Pälzer gezeit. De Hans Meusebach hat sich glei mit de Komanche guud vetraa un die Friedenspeif geracht. Er is wahrscheinlich es Vorbild vum Karl May seim Old Shatterhand gewest. So konnde die neie Siedler aus Germany ihr eischene Dörfer grinde, die sie Fredericksburg, Luckenbach und Boerne genennt hann (jo, nohm Ludwig Börne, dem Dichter, Mitglied vum Vaterlands- un Pressverein un Redner uff Hambach!).

Net iwwerall dorchgesetzt

150 Johr schbäder bin ich mit meim Sohn Norman kreiz un quer durch German Texas gefahr, mir hann uns mit Farmer in pälsscher Mundart unnerhall un sinn in Fredericksburg grad zeidisch zum German Wustmarkt ingedroff. Mir hann uff’m Rodeo de Gail applaudiert, wie se die Cowboys in die Luft geworf hann, un dezu German Beer aus Flasche getrunk, die mer in braune Tutte hann vestecke misse, weil dort es Bierdrinke in de Öffentlichkeit vebott is. Do hann sich di Pälzer net dorchsetze könne.

Auswannerer hat’s ah in meiner Familie geb. Mei Großvadder Karlemann un sei vier Geschwiger ware in Lothringe deheem un sinn End vum 19. Johrhunnerd all minanner ausgeriss, noh England, Ameriga, Kanada un Neueeland. Em Karl hat’s awwer in London net gefall, un er is als ensischer serick komm. Zum Glick, sunsch dääd ich heit mei Glosse fer die London Times schreibe.