Die Software-Produktmanagerin Ramona Stammler ist neuerdings auch Gründerin. Mit selbst gemachten gesunden Backmischungen für Muffins, Pfannkuchen und Waffeln.

Während ihrer Elternzeit hatte Ramona Stammler viel selbst gebacken. „Aber aus Zeitgründen wollte ich auch mal fertige Backmischungen einsetzen.“ Doch die seien oft voller Industriezucker gewesen; richtig gesunde habe sie nicht gefunden. Also fabrizierte die 35-jährige selbst welche und testete das Ergebnis mit ihren zwei- und vierjährigen Söhnen und mit Bekannten. Über die Industrie- und Handelskammer (IHK) wurde sie nach einer Gründungsberatung an die Familie Dieter, Sabine und Christian Ernst vermittelt, die in ihrem Edeka-Markt im Zweibrücker Hilgard-Center schon lange Produkte wie selbstgemachte Schokolade, Winterbacher Stugge-Bier sowie Marmelade, Honig, Tee und Wurst aus der Region im Angebot hat.

Ramona Stammler nennt ihre Produkte Nanimo. Die Backmischungen sind bio-zertifiziert und enthalten zum Beispiel Dattelsüße statt Industriezucker. Für unter fünf Euro bekommt man damit bei Edeka Ernst Backmischungen in Geschmacksrichtungen Muffin Banane-Apfel-Duo oder Erdbeer-Rosinen-Pfannkuchen.

Stipendium von der IHK

Jonas Klein von der IHK hat schon eine Backmischung der Pirmasenserin ausprobiert. Aktuell arbeitet die Gründerin noch in Teilzeit in ihrem Job. Um ihr Nebengewerbe aufziehen zu können, hatte sie sich für ein Gründerstipendium im landesweiten Start-Programm des Wirtschaftsministeriums beworben. Die dreistufige Bewerbungsphase war dank Stammlers schlüssigem Businessplan schon nach zwei Runden beendet.

Ein Jahr lang bekommt Ramona Stammler als einzige Gründerin in der Südwestpfalz noch bis März jeden Monat 1000 Euro. Dieses Geld soll ausdrücklich dem Lebensunterhalt dienen, muss also nicht geschäftlich investiert werden. Landesweit, sagt Jonas Klein von der IHK, stehen jährlich 35 bis 40 solcher Stipendien zur Verfügung, die nicht zurückgezahlt werden müssen.

Ramona Stammler hat das Ziel, dass sie eines Tages im Vollerwerb von ihrer Gründung leben kann. Bis dahin produziert sie die Backmischungen in ihrer Abfüllküche in Pirmasens selbst und verpackt sie für den Verkauf. Bei Edeka Ernst sind die Backmischungen nun gut sichtbar zu finden – auf einem VW Bully als Stand.