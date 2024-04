Fans des Rollenspiel-Klassikers aufgepasst: Nachdem die Streaming-Serie auf Amazon angelaufen ist, stehen kostenlose Spiele und Updates für die beliebte Spielreihe zur Verfügung.

Berlin (dpa/tmn) - Fallout-Fans können sich freuen: Nach dem Start der Streaming-Serie «Fallout» stehen über den Amazon-Dienst Prime Gaming nun mehrere Spiele der Fallout-Reihe kostenlos zur Verfügung. Bis zum 19. Mai können Spieler «Fallout 76» für Xbox oder PC spielen. Zudem sind «Fallout 3: Game of the Year Edition» und «Fallout: New Vegas Ultimate Edition» bis zum 10. Oktober auf Amazons Cloud-Gaming-Plattform Luna verfügbar.

Bethesda Game Studios, der Entwickler der «Fallout»-Reihe, hat diese Woche außerdem ein kostenloses Update für «Fallout 4» veröffentlicht. Das Update liefert Verbesserungen für die Konsolen Xbox Series X/S und PlayStation 5. Mit dem Update wurden Fehler im Game behoben und die Stabilität des Spiels verbessert. Das Update für den PC liefert Quest-Updates und Unterstützung bei der Nutzung von Widescreen- und Ultra-Widescreen, also bei Breitbildmonitoren.