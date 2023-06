Am Mittwoch hat der Deutsche Fußballbund (DFB) die zeitgenauen Terminierungen für die Spiele der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal veröffentlicht. Demnach hat der Regionalligist FC Homburg am 14. August, 18 Uhr, ein Montagsspiel gegen den Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98. Der FC Homburg weist darauf hin, dass am darauffolgenden Tag im Saarland der Feiertag Mariä Himmelfahrt begangen wird. Somit lasse sich der Spieltermin für Besucher zumindest aus dem Saarland gut einplanen. Wann der Eintrittskarten-Vorverkauf beginnt, ist noch unklar. Bis auf Weiteres bittet der FC Homburg, von Ticketanfragen und -reservierungen noch abzusehen.