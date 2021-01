Saarländische Polizisten und französische Gendarmen haben einen Raubüberfall vom 20. Dezember auf einen Saarbrücker Tabakladen aufgeklärt. Nach Polizeiangaben konnte ein 48-jähriger Franzose aus dem grenznahen Stiring-Wendel als Tatverdächtiger ermittelt werden. Am 30. Dezember 2020 durchsuchten Beamte der Polizei des französischen Forbach und des Kriminaldienstes Saarbrücken gemeinsam die Wohnung des Mannes und stellten diverse Beweismittel sicher. Nach der Durchsuchung wurde der Verdächtige aufs Kommissariat nach Forbach gebracht. Dort habe er den Überfall gestanden. Das Amtsgericht Saarbrücken erließ einen Europäischen Haftbefehl. Der Tatverdächtige sitzt jetzt in Metz in Auslieferungshaft und wartet auf seine Überstellung an die deutschen Behörden.

Stiring-Wendel ist Musikfreunden als der Ort bekannt, in dem der französische Chanson-Star Patricia Kaas aufgewachsen ist.