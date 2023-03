Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Turnerjahrmarkt und das Stadtfest gehören zum Jahr.

„Nadierlich brauche ma an Pingschde ke Turnerjohrmarkd, mir komme aa ohne aus. Un uffs Schdadtfeschd kammer aa mol vezichde odder wie jedzd es zwedde Mol schunn! Awwer ohne die Sache fehld doch was in de