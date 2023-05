Am Samstag, 20. Mai, sollten Kunstinteressierte einen längeren Besuch der Zweibrücker Innenstadt einplanen. An diesem Tag findet die Open-Air-Veranstaltung „Zweibrücken kunstvoll“ zum neunten Mal statt. Das Wetter muss allerdings mitspielen.

Knapp 30 Künstlerinnen und Künstler verwandeln am Samstag die Zweibrücker Fußgängerzone bis zum Hallplatz in eine Kunstmeile. Durch die Präsenz der Kunstschaffenden, ihre Exponate, Stände und Staffeleien entsteht ein kleines Zweibrücker „Montmartre“, heißt es in der Pressemitteilung von Petra Stricker, der Beauftragten für das Citymanagement.

Von 9.30 bis 15 Uhr wollen die Künstler eine breite Vielfalt an künstlerischen Arbeiten präsentieren. Das Spektrum reicht von Acryl- und Aquarellmalerei über Zeichnungen und Gegenständliches bis hin zu Fotografie. Sicher ist unter den ausgestellten Werken auch einiges, das ohne diese Initiative unentdeckt bleiben würde. Einige Künstler scheuen sich auch nicht, auf der Straße ans Werk zu gehen und lassen sich während ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Die Möglichkeit zu Gesprächen mit den Kunstschaffenden soll es bei „Zweibrücken kunstvoll“ natürlich auch geben.

Auch Künstler aus anderen Städten dabei

Die Künstler kommen zum Teil direkt aus Zweibrücken, aber auch aus umliegenden Orten, aus dem benachbarten Saarland, aus Pirmasens und Kaiserslautern. Die weiteste Anreise hat wohl Matthias Hüther aus Kaiserslautern, ein Zeichner, der als Kunsterzieher am Helmholtz-Gymnasium in Zweibrücken tätig war und auch eine private Kunstschule in Ixheim leitete. Am Samstag wird man ihn persönlich an seinem Stand am Hallplatz antreffen – mit Staffelei. Hüther präsentiert sein Buch „Mein Skizzenleben“.

KidsGalerie und Flohmarkt

Ab 10 Uhr schlendert Monsieur Hubert mit seinem Akkordeon durch die Innenstadt. Gut gelaunt spielt er französische Lieder. Außerdem sind seine Klänge bei der Eröffnung der KidsGalerie.2 um 11 Uhr auf dem Hallplatz mit Oberbürgermeister Marold Wosnitza zu hören: Nach der ersten KidsGalerie im Jahr 2021 folgt am Samstag die zweite Auflage. Sie soll alle zwei Jahre im Wechsel mit der StadtGalerie wiederkehren. In diesem Jahr lautet das Motto für die Arbeiten der Kinder „Malt, bastelt oder zeichnet Eure Ideen zum Thema Wasser“.

Knapp 200 Arbeiten von Kindern bis zwölf Jahre wurden in der Jugendbücherei abgegeben. Alle Kunstwerke werden dann vom 20. Mai bis zum 12. Juni in den Schaufenstern leerstehender Geschäfte der Hallplatz-Galerie präsentiert. Unter allen teilnehmenden Kindern werden fünf Preise verlost. Die Gewinner sollen am Samstag vor Ort ermittelt werden.

Das Wetter muss mitspielen

Die an „Zweibrücken kunstvoll“ teilnehmenden Künstler verzichten zugunsten der Atmosphäre auf Zelte, lediglich Sonnenschirme werden als Überdachung genutzt. Sollte es am Samstag regnen, findet die Open-Air-Veranstaltung nicht statt.

Bei der Organisation der „Kunstvoll“, wie die Veranstaltung mittlerweile genannt wird, handelt es sich um eine Kooperation zwischen dem Geschäft Mode Franck und dem Stadtmarketing, unterstützt durch den Verein Gemeinsamhandel Zweibrücken.