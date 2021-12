„Happy Time?“ hat die Malerin Monika Bozem aus Rosenkopf ihr abstraktes Acrylgemälde betitelt. Es entstand in diesem Jahr und ist im Original 110 mal 130 Zentimeter groß (hier ist ein Ausschnitt zu sehen). Der Titel des Gemäldes regt zum kritischen Nachdenken über Advent und Weihnachten an: „Hinter dem Stress des Alltags gibt es die Gelegenheit, sich zurückzuziehen, sich in Geborgenheit und Sicherheit, eventuell mit lieben Mitmenschen, zu erholen und neue Kraft zu schöpfen. Weihnachten wird als schönste Zeit des Jahres gesehen. Ist es wirklich die schönste, frohe Zeit? Für mich nicht!“, resümiert die 67-jährige Malerin.