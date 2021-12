Die Zweibrücker Grafikerin und Radiererin Birgit Kunz, die selten ausstellt und lieber anderen in der Schule und an der Volkshochschule beibringt, wie man selbst Kunst macht, hat eine Engelsfrau geschickt. „Engel werden mit Flügeln dargestellt. Diese Flügel haben eine Leichtigkeit, das finde ich toll“, sagt sie. „Mein Engel ist ganz schlicht, abstrahiert.“ Er ist im Original 15 mal 15 Zentimeter groß, eine Strichätzung mit Aquatinta auf Hahnemühle Kupferdruck-Büttenkarton, ein Verfahren, das mühsam ist und viel Zeit kostet, schließlich wird das Motiv spiegelverkehrt in eine Platte geritzt und dann gedruckt. Er ist ein Unikat – aber kein typischer Engel, er wirkt wie ein Schmetterling, der wegen seiner Flügel auffällt. Die Haare sind nicht glatt, die Arme nicht offen, sondern verschränkt: distanziert, abwartend, geheimnisvoll.