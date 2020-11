Eine Woche nach dem Rücktritt des langjährigen Vorsitzenden Herbert Eder hat der Fußball-Regionalligist FC Homburg die Nachfolge an der Vereinsspitze geregelt. Am Mittwochabend, 11. November, wählte der FCH-Aufsichtsrat sein Mitglied Eric Gouverneur (43) zum neuen Vorsitzenden. Der promovierte Nuklearmediziner aus Homburg-Kirrberg betreibt eine Praxis in Saarlouis. Der 43-Jährige gehört der Homburger SPD-Stadtratsfraktion und dem Kirrberger Ortsrat an. Herbert Eder hatte am 5. November seinen Rücktritt aus privaten familiären Gründen erklärt.