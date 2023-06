Während Stabhochspringerin Sarah Vogel am Sonntag als Losfee im DFB-Pokal den 1. FC Kaiserslautern auf die Reise zu Rotweiß Koblenz schickte, hat sie dem Regionalligisten FC Homburg ein Heimspiel gegen Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 beschert. Die Homburger erklärten in einer ersten Reaktion, sie freuten sich „auf einen regionalen Gegner aus der Bundesliga“. Rahmentermin für die erste Runde des DFB-Pokals ist vom 11. bis 14. August. Zurzeit bittet der FC Homburg, von Ticketanfragen noch abzusehen. Bevor der Kartenvorverkauf beginnen kann, müsse der Spieltermin zuerst fix festgelegt werden. Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg hat in der ersten Runde ein Heimspiel gegen den FSV Mainz 05. Der 1. FC Saarbrücken trifft auf den Karlsruher SC.