Interview: Philipp Majer (38) aus Rodalben mag Outlaws und charismatische Typen. Mit ihnen macht er seine Dokumentarfilme. Zurzeit dreht er zusammen mit dem Saarbrücker Lukas Ratius eine Doku, die spätestens am 26. September, dem Tag der Bundestagswahl, in der ARD läuft, denn sie hat mit der Wahl zu tun – ist aber eher unpolitisch, wie er sagt.

Ihr neuer Film heißt „18 in Deutschland“. Was muss ich mir da vorstellen: 18 Leute oder 18-Jährige?

18-Jährige. Das ist der Arbeitstitel. Ich mache den Film zusammen mit Lukas Ratius, das ist ein Fotograf aus Saarbrücken. Wir porträtieren fünf junge Menschen zwischen 18 und 20 aus der ganzen Republik. Aufhänger ist die Bundestagswahl, alle sind potentielle Erstwähler. Wir begleiten sie.

Seit wann?

Letzten Sommer haben wir angefangen zu drehen. Wir begleiten sie so ein halbes, dreiviertel Jahr. Es ist nicht unbedingt ein politischer Film. Wir wollen verschiedene Lebensrealitäten abbilden: Wie leben sie? Welche Träume und Ängste haben sie? Es ist ein ARD-Projekt geworden, da sind wir ganz happy, dass das durchgeboxt wurde.

Haben Sie sich an Ihre eigene Zeit als 18-Jähriger erinnert – oder wie sind Sie auf das Thema gekommen?

18 ist ein Alter, mit dem viele Menschen eine besondere Zeit verbinden. So war es zumindest bei mir: Aufbruchsstimmung, das Gefühl, die Welt gehört einem. Man hat keine Angst und freut sich zu leben. Ich wollte gucken, ob das wirklich so ist. Das ist spannend, wir haben ganz unterschiedliche Leute gefunden.

Welche Typen haben Sie denn gefunden?

Einen Jungen aus Freiburg, der musikverrückt ist und Gangsta Rap macht. Er träumt davon, mit Musik berühmt zu werden und sein Geld zu verdienen. Wir haben eine Landwirtin, sie ist schon fertig mit der Ausbildung, aus Rott am Inn in Bayern, eine ganz toughe junge Frau. Sie ist happy, lebt bei ihren Eltern. Dann haben wir eine junge Frau aus Berlin, Muslima, die Eltern kommen aus dem Libanon. Sie boxt, arbeitet als Boxtrainerin und in einem Fitness-Studio, ist verheiratet.

Was? In dem Alter schon?

Ja. Man lebt ja selber in einer Blase, und wenn man dann guckt, in welchen Lebensrealitäten andere sind, da findet man auch eine solche Frau. Sie steht stellvertretend für viele in Berlin, die mit 18, 19, 20 heiraten und damit happy sind. Es war keine gezwungene Hochzeit.

Es fehlen noch zwei Porträtierte…

Ein junger politischer Aktivist aus Zwickau. Zwickau ist eine AfD-Hochburg, er hat viel mit Anfeindungen zu kämpfen, viele Rechtsradikale haben ihn schon belästigt, aber er organisiert Demos, ist bei Fridays for Future aktiv und packt die Zukunft aktiv an. Dann haben wir noch einen letzten Kandidaten, aber das ist noch nicht spruchreif. Zusätzlich hatten wir noch eine Protagonistin aus dem Saarland, die ist uns aber leider abgesprungen. Diese Woche treffen wir den letzten, das ist eher ein Mann aus dem konservativen Spektrum, aus Nordrhein-Westfalen.

Wie sind Sie auf die Leute gekommen? Haben Sie eine Anzeige ins Netz gestellt?

Nein. Wir haben viel recherchiert, das war sehr mühsam. Wir haben verschiedene Kanäle angezapft: Bekannte, viel über Instagram, Berufsschulen, wir haben viele Leute getroffen, Videocalls gemacht. Wenn man jemanden gefunden hat, dann hat man zwar einen, aber dadurch wird jemand anderes quasi ausgeschlossen. Wir wollten aus jedem Spektrum jemanden haben, so dass man sagt, die Balance stimmt – und es sind alles charismatische Leute.

Wie weit ist der Dreh?

Die Hälfte der Dreharbeiten ist abgeschlossen, zurzeit drehen wir in der Uckermark. Trotz Corona sind wir zuversichtlich. Natürlich konnten wir nicht alles drehen, was wir wollten, will viele Aktivitäten nicht stattfinden. 18-Jährige bei Feiern wie Dorffeste – das ging nicht. Aber so ist es halt im Dokumentarfilm: Man muss mit den Gegebenheiten klarkommen. Das ist auch spannend. Der Film soll 80 bis 90 Minuten lang werden.

Was konnten Sie drehen? Sieht man auch Masken?

Der Schwerpunkt des Drehs war im Sommer. Da gab es keine Maskenpflicht, wir konnten sogar die Hochzeit drehen. Damals durfte man 40 Leute einladen. Das Boxtraining haben wir gedreht, einen Almauftrieb mit der Landwirtin aus Bayern, eine Fridays-for-Future-Demo in Zwickau. Jetzt drehen wir vermehrt Interviews und Szenen allein und draußen. Wir hoffen, dass wir im März wieder richtig ran können. Aber wir liegen gut in der Zeit.

Der Film soll vor der Bundestagswahl am 26. September ausgestrahlt werden?

Genau. Aber einen festen Sendeplatz haben wir noch nicht. Die Redaktion des Saarländischen Rundfunks ist da federführend. Die kümmert sich um alles. Das ist für mich neu, dass von Anfang an ein Sender mit an Bord ist. Es ist sehr angenehm.

Soso, die Leute vom SR reden Ihnen nicht rein?

Bisher nicht. Wir hatten ja die Idee und das Exposé geschrieben und sind an den Sender herangetreten. Aber bisher gab es von deren Seite nur Zustimmung. Klar haben wir auch mal diskutiert, aber es ist sehr konstruktiv und bringt das Projekt weiter. Mal sehen, wie weit sie reinreden werden. Der MDR (Mitteldeutsche Rundfunk) und der RBB (Rundfunk Berlin Brandenburg) sind auch noch dabei.

Wer ist Co-Regisseur Lukas Ratius?

Lukas macht überwiegend Reportage-Fotografie. Wir haben einen ähnlichen ästhetischen Anspruch und was Menschen angeht, stehen wir auf die gleichen Typen. Es ist superangenehm, zu zweit unterwegs zu sein und in diese Welten reinkomme. Er als Fotograf und ich als Dokumentarfilmer, wir ergänzen uns da gut. Mittlerweile sind wir dicke Freunde geworden. Wir rocken viele Kilometer runter.

Wie haben Sie sich kennengelernt?

Hier in Saarbrücken. Saarbrücken ist nicht so groß, ich kannte seine Arbeiten, er meine. Bei einer Filmvorführung hat er mich angesprochen. So sind wir ins Gespräch gekommen. Wir wollten einfach mal ein Projekt zusammen machen. Ursprünglich wollten wir einen Film über eine Raststätte machen, über die Goldene Bremm: den Mikrokosmos Raststätte, mit den LKW-Fahrern, den Putzleuten der Toilette, den Kassiererinnen. Aber da haben wir keine Drehgenehmigung bekommen. Dann haben wir uns dieses neues Projekt überlegt. Man hat da so seine Kontakte, ich habe beim SR angefragt, dort ist das Thema direkt positiv aufgenommen worden. Und dann passiert alles einfach.

In Ihren früheren Filmen, in „Die Kleinstadt“ über Pirmasens und „World Taxi“, begleiten und beobachteten Sie auch schon Personen. Sie finden Leute faszinierend, das ist schon klar, aber wie bringen Sie die Leute dazu, dass sie mit Ihnen reden und vor die Kamera kommen? Das ist nicht so einfach …

Ja, das stimmt. Man muss einfach einfühlsam sein, aufrichtiges Interesse zeigen. Ich mache die Filme ja nicht, weil ich mal ein Film machen will, sondern weil sie mich selber interessieren. Man sucht Leute, zu denen man eine Verbindung hat. Man sieht, das matched, das sind charismatische Leute, da habe ich Bock, Zeit mit ihnen zu verbringen. Natürlich hält man nicht direkt die Kamera drauf, wir machen ja keine Reportage. Es gibt Vorgespräche, man verbringt relativ viel Zeit mit den Leuten, Vertrauen entsteht, und dann vergessen die Leute auch die Kamera. Wenn das passiert, sind das schöne Momente. Für mich als Dokumentarfilmer ist es schön, in eine andere Welt hineinzukommen. Bei „World Taxi“ war ich im Senegal und in die Familie eines Taxifahrer reinzukommen und zu sehen, wie die leben, welche Probleme die haben, das sind Erlebnisse, die man als normaler Mensch gar nicht kriegt. Das ist das Faszinierende, das mich jedes Mal umhaut. Dann hat man den Sucher der Kamera, guckt durch – das macht einen schon ein bisschen süchtig. Ich mag charismatische Leute, Outlaws, Leute, die man nicht immer auf dem Schirm hat. Keine Promis, sondern ganz normale Leute. Geschichten, mit denen sich jeder Zuschauer identifizieren kann und jeder für sich etwas mitnehmen kann.

„World Taxi“ war Ihr bislang erfolgreichster Film?

Finanziell? Das habe ich nie aufgelistet, aber ich hatte Filmförderung und alle meine Unkosten waren gedeckt. Und er hatte einen Verleih und wurde im Kino gezeigt. Aber er ist ein Dokumentarfilm und kein Hollywood-Blockbuster, der 80 Millionen einspielt. Es ist bescheiden beim Dokumentarfilm. Aber mit dem neuen Film mit Senderbeteiligung hat man ein Budget und kann damit gut planen. Das war bei „World Taxi“ nicht so. „Die Kleinstadt“ konnte ich nur machen, weil ich Pirmasens kenne, weil es logistisch einfach war. Von Saarbrücken ist es nicht weit nach Pirmasens, da kann man mal schnell hinfahren und einen Film drehen. Aber ich konnte mir kein Team dazu holen.

Und wovon leben Sie?

Wenn das so weitergehen würde, dass man jedes Jahr einen Film macht, wäre das toll. Ich mache noch andere Jobs, Kamerajobs für andere Produktionen, Schnittjobs für andere Sender, Industriefilme. Man muss schon breit aufgestellt sein. Aber ich bin schon froh, dass die Industriejobs immer weniger werden. Und ich versuche schon mit Schwung, das nächste Projekt anzuleiern. |Interview: Andrea Dittgen