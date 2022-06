Am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Juni, findet der Christopher Street Day statt. Unter anderem gibt es eine Podiumsdiskussion und eine Pride-Party.

Von Patrick Göbel

Dieses Wochenende findet der Christopher Street Day Saar-Lor-Lux 2022 statt. Das Fest von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Intersexuellen und queeren Menschen (LGBTQI) wird in vielen Städten deutschlandweit mit einer Parade gefeiert. In der Saarbrücker Innenstadt gibt es viele Programmpunkte: Neben der traditionellen CSD-Parade gibt es in der Mainzer Straße wieder ein Straßenfest samt Harfenist, Sängern und Rappern. Auch eine politische Podiumsdiskussion findet am Samstag ab 18 Uhr in der Mainzer Straße statt. Ab 23 Uhr steigt die Pride-Party in der Garage. Die Parade startet am Sonntag ab 15 Uhr an der Congresshalle. Das Motto dieses Jahr lautet: „Zurück auf die Straße für LGBTI-Rechte!“ Die Mainzer Straße zwischen der Bleich- und Rosenstraße wird wegen des Paradeumzugs von Samstag, 8 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung führt über die Bismarck- und Rosenstraße in die Mainzer Straße. Wer hin möchte, sollte wegen möglicher Staus mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum CSD anzureisen, empfiehlt das Saarbrücker Rathaus. Dafür bietet sich ja das 9-Euro-Ticket an.