Drei weitere Kinder des Bechhofer Kindergartens wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte die Kreisverwaltung am Freitagmittag mit. Zuvor waren eine Mitarbeiterin und danach zwei Kinder positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden. Der Kindergarten schloss am Donnerstag für mindestens eine Woche. Insgesamt waren dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz bis Freitagmittag 14 positive Corona-Testergebnisse übermittelt worden. Zwei davon betrafen Personen aus der Stadt Zweibrücken. Die Sieben-Tage-Rate der Stadt steigt dadurch auf 62, das Landesuntersuchungsamt stuft Zweibrücken in die Risikostufe rot ein. Dort findet sich auch die Stadt Pirmasens wieder (Inzidenz 52). Der Landkreis bleibt in Gefahrenstufe orange (40). In der Stadt Zweibrücken sind 26 Menschen aktiv infiziert (zwei neue Fälle), in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land sieben, in Thaleischweiler-Wallhalben 22 (zwei neue Fälle) und in Zweibrücken-Land elf (vier neue Fälle).