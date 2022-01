Das Gesundheitsamt hat am Freitag 304 weitere Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz bestätigt, davon 78 in Zweibrücken. Der Zweibrücker Inzidenzwert (hochgerechnet auf 100.000 Einwohner) steigt auf 926, im Kreis liegt er bei 695, in Pirmasens bei 936. Betroffen von neuen Fällen sind auch wieder verschiedene Einrichtungen. Positiv auf Sars-Cov-2 getestet wurde je ein Kind im protestantischen Kindergarten Thaleischweiler-Fröschen, der Arche Kunterbunt in Zweibrücken sowie zwei Kinder im Kindergarten Fuchslöcher in Zweibrücken. Neue Fälle bei Mitarbeitenden in Kindergärten und Kindertagesstätten wurden unter anderen gemeldet im Gemeindekindergarten Contwig, sowie dem protestantischen Kindergarten in Thaleischweiler (3). In Zweibrücker Grundschulen wurde eine Schülerin der Breitwiesen- und ein Schüler der Pestalozzi-Grundschule in Zweibrücken positiv getestet. Ebenso ein Schüler des Helmholtz-Gymnasiums, eine Schülerin des Hofenfels-Gymnasiums sowie drei Schüler aus drei Klassen der Mannlich Realschule. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 1704 bestätigte positive Fälle aktiv, 95 mehr als am Vortag.