Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gerade mal 4,7 Kilometer und sieben Autominuten liegen zwischen den beiden Tennis-Anlagen des TC Contwig (Am Schwimmbad 2) und des TC 1987 Zweibrücken beim Tennis- und Squash-Center in Niederauerbach. Für die Contwiger hat sich die kurze Anfahrt gelohnt: Sie gewannen am Sonntag das C-Klasse-Duell der Viererteams gegen die zweite Mannschaft der Zweibrücker mit 4:2.

Nach den vier Einzeln stand es bereits 3:1 für Contwig, das in den abschließenden beiden Doppeln nur noch ein Spiel für den Gesamtsieg einfahren musste, was dann auch gelang. Mit 5:5