Der Chor Gospel and Praise Mittelbach unter der Leitung von Wolf-Rüdiger Schreiweis singt am Sonntag, 14. November, 18 Uhr in der Matthäuskirche in Rimschweiler: Unter dem Motto „Wanna Be Happy“ („Ich will glücklich sein“) wollen die 18 Sängerinnen einen fröhlichen Kontrast zum tristen November setzen. Geboten werden s Gospels und Spirituals. Dazu gehören während des Lockdowns online erlernte neue Lieder. Ein spezielles Augenmerk wird in diesem Jahreskonzert auf den Songs von Kirk Franklin aus den USA liegen, aus dessen Feder das Mottolied „Wanna Be Happy“ stammt. Kirk Franklin wurde 25-mal für den Grammy nominiert und gewann ihn 16-mal. Mit seinen Songs wie „I Smile“ trifft er die Botschaft des Chors: die Betonung des Positiven Auch deutsche Lieder werden aufgeführt. Der Chor wird begleitet von Hermann Dering (Klavier), Andreas Dengel (Gitarre), Sebastian Sommer (Bass) und Simon Rupp (Percussion). Es gilt 2G. Karten für acht Euro gibt es bei Uhren & Schmuck Böhme in Zweibrücken, im DHL-Paketshop/Lotto-Toto Müller in Rimschweiler und bei den Chormitgliedern. Mit der Bitte um eine Spende bietet der Chor in der Konzertpause Sekt und Brezeln auf dem Kirchenvorplatz an.