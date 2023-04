Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Meisterporträt: Auf wenn der Vorsprung in der Aufstiegsrunde letztlich knapp war, der SV Ixheim stellte in der C-Klasse, Gruppe A+B, den besten Angriff und die beste Abwehr. Eine Sache will Trainer Sven Heilmann zu Beginn der neuen Runde dennoch sofort ändern.

Trotz der Meisterschaft gibt es eine Sache, die Spielertrainer Sven Heilmann beim SV Ixheim auf jeden Fall aufpeppen will. „Das habe ich noch nie erlebt, dass man als Meister keine Abschlussfahrt macht.