Erst Bezirkspokal, dann Ligaspiel in der Bezirksoberliga West: Die BTTF Zweibrücken waren am Samstag doppelt gefordert. Für BTTF-Spieler Thomas Gros kein Problem. Er kann sich vorstellen, auch in der Liga an einem Tag gegen mehrere Teams anzutreten.

Zwei Spiele an einem Tag bestritten die BTTF Zweibrücken am vergangenen Samstag. Zuerst standen die Bezirkspokalendspiele in Mörsbach an, am Abend dann noch ein Ligaspiel gegen den TTC Höhfröschen.