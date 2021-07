Ein Feuer in einem Hinterhof in der Neunkircher Innenstadt hat in der Nacht auf Mittwoch, 7. Juli, einen SUV vom Typ Porsche Cayenne zerstört. Mehrere Anbauten an Wohn- und Geschäftshäuser sowie Garagen wurden schwer beschädigt. Es gelang der Feuerwehr, ein Ausbreiten des Brandes auf angrenzende Häuser und ein leerstehendes Kaufhaus zu verhindern. In dem verschachtelten Karree zwischen Stumm-, Hebbel-, Pasteurstraße und dem Unteren Markt musste die Feuerwehr mehrere Häuser und zwei Wohngruppen evakuieren. 70 Feuerwehrleute waren in der Nacht fünf Stunden lang im Einsatz. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache.