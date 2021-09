An diesem Wochenende sind nur zwei Künstler aus der Region bei der Aktion „Offene Ateliers Rheinland-Pfalz“ dabei.

Hedda Wilms (Jahrgang 1941) zeigt in ihren neuen Atelierräumen in der Kaiserstraße 53 (Vorderhaus) ungewöhnliche Grafiken in Webtechnik. Sie schreibt Texte von Hand, zeilenweise und kombiniert das mit markanten Grafiken: ein Moospolster oder Blattwerk. Dann wird alles zerschnitten in 0,5 Zentimeter breite Steifen und in Webtechnik wieder zusammengefügt. So entsteht eine Struktur aus lauter kleinen Quadraten. Da Wilms Pergamentpapier nimmt, schimmert das durch, was überdeckt ist - man könnte also die Wortteilen erraten oder ertüfteln, die überdeckt sind. Aber sie zeigt auch normale Grafiken ohne Schrift, die andere Geheimnisse haben. Daneben zeigt sie die Arbeiten aus der Pirmasenser Ausstellung „Über Brücken“ und man kann man in den Mappen der Zweibrücker Künstlerin blättern.

Artur Bozem (Jahrgang 1952) gehört zu den Künstlern, die in jedem Jahr bei den „Offenen Ateliers“ etwas total Neues machen: Neues Farben, neues Material, neue Technik, neue schwungvolle Linien. Die einzige Konstante: Er malt abstrakt und mehrere Meter groß, deshalb wirken die Arbeiten auch nur dann richtig, wenn man direkt davor steht und sich von ihnen einfangen lässt. Sein Atelier ist in der ersten Etage des Dorfgemeinschaftshauses von Rosenkopf, Hauptstraße 26. Er bittet um Anmeldung unter 06372/1801 oder a.bozem@ web.de und ist auch bereit, Termine jenseits dieses Wochenendes abzumachen.

Info

Offene Atelier, Samstag und Sonntag, 4./5. September, 14-19 Uhr. Der Eintritt ist frei.