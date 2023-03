Als ein Gemüsehändler in der Zweibrücker Innenstadt dieser Tage eine Kiste mit Kohlrabi auspackte, kam darin ein Mauergecko zum Vorschein. Das schuppige Kriechtier ist offenbar als „blinder Passagier“ aus Italien nach Zweibrücken gekommen; in einem unbeobachteten Moment in die Kiste gestiegen, hatte sich der Mauergecko (tarentola mauritanica) unversehens auf die lange Reise in die Südwestpfalz begeben. Dort verständigte der Gemüsehändler umgehend den Contwiger Verein Tierrettung/Fahrservice für alle Tiere Saar-Pfalz. Dessen Team hat den kleinen Schützling in seine Obhut genommen, gewärmt und in artgerechte Haltung in den Landauer Terrarien- und Wüstenzoo Reptilium gebracht. Dem umsichtigen Gemüsehändler war ein dickes Dankeschön vom Verein Tierrettung sicher.