Mehr Bill Mockridge geht nicht: Am Mittwochabend ist er im Fernsehen bei den „Rentnercops“ zu sehen, am Freitag, 12. April, 19.30 Uhr, bringt er seine Comedy in der Alten Feuerwache in Zweibrücken live unter die Leute.

„Je oller, je doller – Ein Bad im Jungbrunnen“ heißt das Programm des 1947 in Toronto geborenen kanadischen Schauspielers und Kabarettisten Bill Mockridge, der seit 1970 in Deutschland lebt. Mockridge ist jetzt 76 und trägt es gelassen: „Wenn schon alt werden, dann mit Spaß!“ lauten sein Motto und sein Buch, das 2012 erschienen ist. In seinen Shows setzt er sich humorvoll und motivierend mit dem Alter auseinander.

Der Kanadier bliebt 1970 bei einer Tournee in Deutschland hängen, weil ihn die Möglichkeiten des deutschen Theaters begeisterten. Er arbeitete als Regieassistent am Ulmer Theater, dann am Stadttheater Heidelberg (1973-1978), am Basler Theater (1978-1980) und am Schauspiel Bonn (1980-1987). 1982 gründete er in Bonn, wo er lebt, das Improvisationstheater Springmaus, wo er auch mit eigenen Soloprogrammen zu sehen ist. Einem breiten Publikum bekannt wurde er als Erich Schiller in der ARD-Serie „Lindenstraße“, seit 2020 ist er einer der beiden „Rentnercops“ der ARD.

Info

Karten gibt es beim Kulturamt Zweibrücken, Maxstraße 1, Telefon 06332 781451 und bei ticket-regional.de.