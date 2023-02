Der Radweg zwischen Rimschweiler und Nagelwerk ist seit vergangener Woche mit Beton-Sperren versehen. Die Sperre, so Stadtpressesprecher Jens John, soll Autofahrer daran hindern, die Umleitung wegen der Fahrbahnteiler-Baustelle über den parallel verlaufenden Radweg abzukürzen. „Da ist es zu sehr brenzligen Situation zwischen Autos und Fußgängern gekommen“, so John. Dass die Sperre aufgebaut wird, wurde von der Stadt veranlasst. Durchgeführt wurden die Arbeiten vom UBZ. Die Beton-Barrikaden sollen bis Ende der Bauarbeiten am Fahrbahnteiler stehen bleiben.