Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat Roland Hertel vom Interventionszentrum gegen häusliche Gewalt Südpfalz für die nächsten drei Jahre erneut in den Beirat für das Hilfetelefon für Frauen berufen. Hertel ist laut Mitteilung einer von zwei Männern in dem Gremium. Die Berufung sei auch eine Anerkennung des Interventionszentrum, das in Landau ansässig ist. Das Hilfetelefon ist ein bundesweites Angebot für Frauen die Gewalt erlebt haben oder noch erleben.

Info

Das Hilfetelefon ist unter der Nummer 116 016 und via Online-Beratung 365 Tage im Jahr rund um die Uhr erreichbar. Das Interventionszentrums in Landau ist unter der Woche von 8 Uhr bis 15 Uhr unter der Nummer 063 41381922 oder direkt im Nordring 15c zu erreichen.