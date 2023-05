Seit Ende April ist der protestantische Kindertagesstätte Pusteblume in Oberauerbach offiziell Bewegungskindergarten.

„Bewegung ist wichtig, weil sie der Motor für die Entwicklung der Kinder ist“, sagt Kindergartenleiterin Angelika Rohe, die sich über die Auszeichnung freut. Dabei haben der Kindergarten, die Erzieherinnen, die Eltern und auch der Träger einiges getan in den vergangenen Jahren, damit es soweit ist. „Noch vor ein paar Jahren haben wir im Bürgerhaus gegenüber geturnt, mussten immer über die Straße laufen“, erinnert sich Rohe. Doch vor vier Jahren wurde an den recht versteckt hinter der Bonhoeffer-Kirche liegenden Kindergartenbau ein Turnraum angebaut.

Turnen im Dschungel

Der Turnraum hatte nach dem Neubau allerdings erstmal Pause. „Durch Corona ging zwei Jahre lang gar nichts im Turnraum“, erinnert sich die Kindergartenleiterin. Umso heißer waren die Kinder auf ihren neuen Dschungel. Dort warten gefährliche Abenteuer auf die Kinder in der Dschungel-Turnstunde. Seile werden zu Lianen, Matten zu reißenden Flüssen und Kinder zu Tarzan. Und mittendrin Steffi Mehlhorn. Sie bietet seit Mai 2022 die Psychomotorik-Turnstunde an. Dafür hat die Kleinsteinhauserin eigens eine Psychomotorik-Ausbildung absolviert.

Doch auch außerhalb des Dschungels sind die 51 Kinder zwischen zwei und zehn Jahren ständig in Bewegung. Die 20 Ganztags- und 22 Halbtagskinder im Kindergartenalter haben einen eigenen Spielplatz neben dem Kindergarten, einen weiteren in zwei Gehminuten Entfernung am Ufer des Auerbachs, dazu gibt es für die Zweijährigen Kleinkinder-Turngeräte in den Gruppenräumen und draußen eine Kletterwand, Reckstangen, Schaukeln, eine Rutsche mit Seil und die heiß begehrten „Racer“. Kleine, wendige Stahlflitzer mit Sitz, die ähnlich wie ein Wakeboard durch Rechts-links-Bewegungen der Füße angetrieben werden. Und natürlich die altbekannten Rutscher-Autos, auch als Bobby-Cars bekannt.

Eltern helfen mit

Ganz neu ist der Barfußpfad, den Eltern in Eigeninitiative aus alten, bunt angemalten Autoreifen vor dem Kindergarten im Kreis angelegt haben. Inklusive Holzdeckeln gegen Dreck und Regen. Und für die neun Schulkinder zwischen sechs und zehn Jahren hat der Hort Bewegungsangebote wie Tischtennisplatte, Federballspiel und Fußball.

Mittlerweile gibt es eine große Menge von Kindergartenbezeichnungen, ob dies ein Max-Schrubbel-Kindergarten für besondere Zahnhygiene oder ein Kleiner-Forscher-Kindergarten mit besonders neugierigen Kindern ist. Es gibt Plaketten für kindgerechtes Singen, Türschilder des Deutschen Wanderverbandes und die Label Öko-Kindergarten. Im Bewegungskindergarten werden Bewegung und Sport groß geschrieben. „Durch die Bewegung lernen Kinder nicht nur ihren Körper kennen, sondern auch ihre Umwelt. Sie verbessern ihre motorischen Fähigkeiten, ihre Koordination und ihr Gleichgewicht. Bewegung ist essenziell. Sie führt zu besserem Sozialverhalten und Selbstvertrauen bei den Kindern“, sagt Angelika Rohe. Den nahe gelegenen Wald nennt sie „einen Riesenschatz“. Und auch auf verhaltensauffällige und neurodiverse Kinder, beispielsweise mit diagnostiziertem Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung ADHS, habe vermehrte Bewegung eine positive Wirkung. Dies habe man an einem Kind beobachtet, das ADHS habe.

Vier weitere Bewegungskindergärten

Neben der Kita Pusteblume sind in Zweibrücken der evangelische Kindergarten in der Röntgenstraße und der in Mörsbach Bewegungskindergärten. Außerdem die beiden Kindergärten in Klein- und in Großsteinhausen. Das Zertifikat Bewegungskindergarten, das der Verein Bewegungskindertagesstätte Rheinland-Pfalz vergibt, gilt vier Jahre lang. Damit es verlängert wird, müssen die Kindergärten bestimmte Voraussetzungen erfüllen und sich auch weiterentwickeln.