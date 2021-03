Die Deutsche Bahn kündigt den Abriss und Neubau der Bahnbrücke zwischen Wörschweiler und Ingweiler ab 6. April an. Bis Mitte August wird es dort immer wieder zu Verkehrseinschränkungen kommen. In der vorbereitenden Phase vom 6. April bis 25. Juli werden die Baustelle eingerichtet, die seitlichen Widerlager der neuen Brücke sowie der neue Stahlüberbau hergestellt. Zeitweise wird bei Nacht gearbeitet. In der Hauptphase vom 25. Juli bis 14. August wird unter Vollsperrung das Bahngleis ausgebaut, die Baugrube ausgehoben und das alte Brückenbauwerk abgerissen. In diesem Zeitraum folgen der Einschub der neuen Widerlager, der Einhub des neuen Stahlüberbaus und der Einbau des neuen Gleises. Letzte Rest- und Landschaftsarbeiten sowie der Abbau der Baustelle sind für den Zeitraum vom 14. August bis 29. Oktober vorgesehen.