Das Zweibrücker Freibad an der Schließ macht ab Dienstag, 16. Mai, wieder für Badegäste auf. Voraussichtlich bis Mitte September öffnet das Freibad täglich von 10 bis 20 Uhr. Damit, so Stadtwerke-Geschäftsführer Werner Brennemann, bleibt das Bad täglich eine Stunde länger offen als im Vorjahr. Die Wassertemperatur und das gastronomische Angebot bleiben gegenüber 2022 ebenso unverändert wie die Eintrittspreise. Somit kostet eine Tageskarte für Erwachsene weiterhin drei Euro, ermäßigt und für Jugendliche von vier bis 17 Jahre zwei Euro. Die Kasse schließt um 18 Uhr; an Tagen mit schlechtem Wetter kann das Freibad auch mal früher oder ganz geschlossen werden. Gekaufte Mehrfachkarten aus den Vorjahren bleiben bis zum Ende der Badesaison 2023 gültig. Freier Eintritt wird unter Vierjährigen gewährt sowie Geburtstagskindern bis 15 Jahre (unter sieben Jahre mit Begleitperson) sowie den Inhabern der Jugendleiter-Card (Juleica) beziehungsweise der Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz.