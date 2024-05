2014 wurde Bernd Nerding zum ersten Mal zum Ortsbürgermeister seiner Heimatgemeinde Frankweiler gewählt. Fünf Jahre später schenkten ihm die Bürgerinnen und Bürger des 870-Seelen-Dorfes erneut ihr Vertrauen. Nun will der 67-jährige Winzermeister, der den von ihm und seiner Frau Elfie aufgebauten Winzerbetrieb in der Bergbornstraße mittlerweile an Tochter Claudia übergeben hat, ohne sich ganz aufs Altenteil zurückzuziehen, für weitere fünf Jahre die Geschicke der Rieslinggemeinde lenken. Die Weichen sind gestellt, nominierte ihn doch die Erste Freie Wähler Gruppe Frankweiler (EFWG) in ihrer letzten Sitzung einstimmig für eine weitere Amtszeit.

Nerding betonte die sehr gute, zielorientierte Zusammenarbeit im Gemeinderat in den letzten Jahren. Dies hat den Vater zweier erwachsener Töchter darin bestärkt, noch einmal seinen Hut in den Ring zu werfen.

Die Erweiterung des protestantischen Kindergartens „Arche Noah“ steht bei den Projekten oben auf der Prioritätenliste. Auch das in der Planung schon weit fortgeschrittene Baugebiet „In der Blenk“, in dem 15 Bauplätze entstehen sollen, will der Ortschef weiter fördern.