Ein Schaden von 40.000 Euro entstand am Samstagmorgen gegen 11 Uhr in der Wiesbacher Talstraße, wo ein Skoda Fabia brannte und das Feuer zwei weitere Autos und ein Wohnhaus beschädigte. Im Einsatz waren 30 Feuerwehrleute aus Wiesbach, Käshofen, Bechhofen, Contwig und Martinshöhe mit Unterstützung der Feuerwehreinsatzzentrale der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Sie waren mit 10 Feuerwehrfahrzeugen ausgerückt, konnten den Brand an den Fahrzeugen schnell unter Kontrolle bringen und löschen, und sie sorgten dafür, dass das Wohnhaus nur einen geringen Schaden abbekam. Der Besitzer konnte nach einer Kontrolle des Hauses wieder zurück in seine Wohnung. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz dauerte drei Stunden. Das teilte Holger Hell mit, Medienbeauftragter der Feuerwehren der Verbandsgemeinde. Angaben zu einer möglichen Brandursache machte die Feuerwehr nicht.