Einen Unfall hat ein unbekannter Autofahrer am vergangenen Freitag, 29. März, in der Lindberghstraße im Zweibrücker Stadtteil Ernstweiler verursacht. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei vom Dienstag hervor. Demnach habe der Unfallverursacher zwischen 1 Uhr und 6.30 Uhr morgens beim Einfahren auf den Friedhofsparkplatz in Ernstweiler einen geparkten weißen Mercedes-Benz gestreift.

Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am beschädigten weißen Fahrzeug konnten schwarze Lackanhaftungen sichergestellt werden, so die Polizei. Der Schaden wird von den Beamten auf rund 5000EUR geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.