Ungewöhnlicher Unfall in Spiesen-Elversberg am vergangenen Freitagmittag. Gegen 12.55 Uhr ist dort ein Auto eine Fußgängertreppe hinabgefahren, berichtet die Polizei. Der verunglückte Fiat Punto blieb auf der Mitte der Straße hängen, nachdem er dort mit einem Geländer, Laternenmast und einem angrenzenden Zaun kollidierte. Der Fahrer flüchtete nach dem Unfall sofort um Unfallort in unbekannte Richtung, ließ sein Wrack zurück. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Fahrer machen können, sollen sich bei der Neunkircher Polizei melden. Telefon 06821 2030.