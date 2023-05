Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die stark gestiegenen Strompreise sorgen bei Verbrauchern für ein Loch in der Haushaltskasse, das viele gerne über ein so genanntes Balkonkraftwerk schließen würden. Davon gibt es in Zweibrücken schon 35 und es könnten bald noch mehr werden. Ein Förderprogramm soll auf den Weg gebracht werden.

Den steigenden Strompreisen stehen Verbraucher fast hilflos gegenüber. Neben der Senkung des eigenen Verbrauchs bleibt die Lösung über eine eigene Stromproduktion als Ausweg.