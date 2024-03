Schwerer Arbeitsunfall in Bexbach am vergangenen Freitag. Auf dem Gelände eins Transportunternehmens stürzte ein Container um und klemmte unter ihm einen 64-jährigen Mitarbeiter ein. Offenbar sei eine Stütze des Containers weggeknickt. Die Feuerwehr sicherte den Container mit Seilwinden mehrere Löschfahrzeuge, zusätzlich wurde der Container mit Paletten unterbaut, um so ein weiteres Umkippen zu verhindern. Insgesamt dauerte es knapp eineinhalb Stunden, bis der 64-Jährige befreit werden konnte. Der Mann erlitt eine Beinfraktur und wurde zur Behandlung in die Homburger Uniklinik gebracht.