Junge Autofahrer kreiseln mit qualmenden Reifen über die Fahrbahn, lassen die Motoren heulen und eröffnen mit kreischenden Blitzstarts Rennen über die Autobahn, Lanzstraße und Gottlieb-Daimler-Straße. So schildern es Zeugen. Doch kaum ist die Polizei benachrichtigt, ist der Spuk vorbei.

Sie tauchen unvermittelt auf, erzählen zwei Anwohner. In der Regel in den Abendstunden. Manchmal aber schon früher. Laut hupend in Kolonnen. Im Zentrum des Geschehens steht dabei eine