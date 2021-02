Eine 33-jährige Frau ist am Freitagmittag gegen 11.40 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie war auf dem Fußweg neben der Fasaneriestraße in Richtung Zweibrücken unterwegs, als sich ein mit 375 Kilogramm Trockenbeton in Säcken beladener Autoanhänger von seinem Zugfahrzeug löste und sich selbstständig machte. Wie die Polizei berichtet, schlitterte der Anhänger, der nicht mit einer Auflaufbremse ausgerüstet war, fast 40 Meter über die leicht ansteigende Straße, ehe er die Frau auf dem Fußweg erfasste. Der Aufprall war so heftig, dass die Frau in die abschüssige, mit Gehölz bewachsene Böschung geschleudert wurde. Dabei verletzte sie sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Warum sich der Anhänger des 46-jährigen Autofahrers von der Kupplung gelöst hat, steht noch nicht fest.