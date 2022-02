Die Zweibrückerin Amelie Berger feierte im Jahr 2021 mit ihrem damaligen Verein SG BBM Bietigheim den nächsten Meilenstein ihrer Karriere: Im Mai gewann die inzwischen 22-Jährige mit Bietigheim gegen die HL Buchenholz-Rosengarten mit 27:22 das deutsche Pokalfinale – im dritten Anlauf. Und das, nachdem sie sich noch im April mit dem Coronavirus infiziert und zunächst echt mies gefühlt hatte. Der Gewinn des Pokals war für die Rechtsaußenspielern ein schöner Abschluss ihrer Zeit in Bietigheim. Im Sommer wechselte die Linkshänderin mit ihrem Hund, einem Australian Shepherd namens Balu, zum Erstliga-Konkurrenten Borussia Dortmund. Bei der Weltmeisterschaft in Spanien im Dezember stockte Berger, die beim SV 64 Zweibrücken groß geworden ist, ihr Länderspielkonto auf 52 Partien auf. In Spanien zeigte sie mit dem deutschen Team gute Leistungen, schied im Viertelfinale gegen das Gastgeberland aus.