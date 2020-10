Ab Freitag, 9. Oktober, 17 Uhr, lässt der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau die sogenannte Kirkeler Talbrücke neu asphaltieren, die die Autobahn 8 zwischen den Ausfahrten Neunkirchen-City und Neunkirchen-Oberstadt überspannt. Bis Montagmorgen, 12. Oktober, 5 Uhr morgens, wird dort wegen der Brückenarbeiten die A8 in Fahrtrichtung Zweibrücken voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Abfahrt Neunkirchen-City von der Autobahn abgeleitet und über die Hermann- und Zweibrücker Straße zur Auffahrt Neunkirchen-Oberstadt geführt. Wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens wird im genannten Zeitraum innerorts die Vorfahrtsregelung an den Kreuzungen Hermann-/Zweibrücker Straße sowie Hermann-/Spieser Straße geändert. Obwohl am Wochenende und außerhalb der Stoßzeiten gearbeitet wird, rechnet der Landesbetrieb mit starken Verkehrsbehinderungen.