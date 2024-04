Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Längst finden Renntage nicht mehr nur an ihren traditionellen Terminen statt, es ist schwieriger geworden, die Starterfelder ordentlich zu füllen. Und wie in vielen Klubs, fehlt es auch im Pfälzischen Rennverein an Nachwuchs.

Das war am frühen Donnerstagabend wirklich nicht vergnügungssteuerpflichtig, als sich Mitglieder des Pfälzischen Rennvereins Zweibrücken