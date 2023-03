Wie eine Abfrage der Stadtverwaltung bei den städtischen Kindertagesstätten und Lernstuben ergeben hat, beteiligt sich am Mittwoch, 8. März, nicht nur die Kita in Mittelbach am eintägigen Warnstreik der Gewerkschaft Verdi, sondern noch weitere kommunale Einrichtungen. Wegen des Warnstreiks geschlossen bleiben am Mittwoch die Kitas Bei den Fuchslöchern, Gabelsbergerstraße, Max und Moritz sowie Klitzeklein. Bestreikt werden auch die beiden Tagesstätten Abenteuerland und Arche Kunterbunt: Dort werden aber Notgruppen eingerichtet. In der Kita Regenbogen wird ebenfalls ganztägig gestreikt; hier bleibt aber der Hort geöffnet. Die Kita Kleine Welt meldet für Mittwoch eine Streikteilnahme, machte aber keine näheren Angaben zu deren Umfang. Regulär geöffnet bleiben hingegen die drei Kitas Apfelbäumchen, Sonnenschein sowie Hand in Hand. Ebenfalls in Betrieb sind am Mittwoch sämtliche kommunalen Spiel- und Lernstuben (Brücken-, Herzog-Wolfgang-, Junker-, Schwalben- und Webenheimstraße).

Ob und welche Zweibrücker Kitas am Warnstreik teilnehmen, die nicht in städtischer Trägerschaft sind, konnte die Stadtverwaltung auf Nachfrage nicht sagen.