Wie die Kindertagesstätte Regenbogen in Mittelbach mitteilt, bleibt die Einrichtung am Mittwoch, 6. März, ganztägig geschlossen. Die Beschäftigten folgen an diesem Tag einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik. Auch eine Notbetreuung steht in der Kita Regenbogen nicht zur Verfügung. Der Hort hingegen hat laut Kindergarten zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet. Ob am Mittwoch noch weitere Zweibrücker Kindertagesstätten geschlossen bleiben, konnte die Stadtverwaltung am Montag auf Nachfrage nicht sagen.