Die Autobahngesellschaft des Bundes lässt am Freitag, 24. März, auf der A8 in Höhe der Anschlussstelle Limbach die Fahrbahn reparieren. Deshalb werden zwischen 6 und voraussichtlich 15 Uhr die rechte Fahrspur und die Limbacher Auffahrt der A8 in Fahrtrichtung Zweibrücken gesperrt. Der Verkehr wird auf 400 Metern Länge auf der Überholspur an der Baustelle vorbeigeführt. Die Umleitung für die gesperrte Auffahrt führt über das Autobahnkreuz Neunkirchen. Zwar erwartet die Autobahn GmbH keine erheblichen Verkehrsstörungen, sie rät aber zu umsichtiger Fahrweise.