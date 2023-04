Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lateinamerikanische und spanische Volkslieder, aber auch die italienische Oper sind die künstlerische Heimat des in Argentinien geborenen Tenors Alejandro Martin. Am Samstagabend brachte er 32 Gäste im Hof der ACH Eventhalle zusammen mit seinem Gitarristen Emmanuel Albera und Denisa Hatinova am Klavier in Urlaubsstimmung.

Bei den am Abend immer noch drückend warmen Temperaturen fühlten sich die Besucher schnell wie in einem Urlaubsort in Spanien, als Alejandro Martin mit seinem glockenklaren und dabei doch so warm