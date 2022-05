Die Albert-Schweitzer-Grundschule in Ernstweiler wird ab dem nächsten Schuljahr zur Ganztagsschule. Dass sie das werden soll, steht bereits länger fest. Voraussetzung war, dass sich genügend Eltern finden, die ihre Kinder für den Ganztagsunterricht von 8 bis 16 Uhr anmelden möchten. Die Teilnahme ist freiwillig, es gibt weiterhin Halbtagsklassen. „Die Schulen und Schulträger haben jetzt die Bestätigung erhalten, dass sie ab dem nächsten Schuljahr Ganztagsschulen in Angebotsform werden können. Bedingung dafür war, dass genügend Eltern ihre Kinder für den Ganztagsbereich anmelden. Dies ist geschehen“, teilte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig mit. Die Schule bekommt nun zusätzliche Lehrerstellen, die das Land bezahlt. Die Albert-Schweitzer-Schule ist eine von vier neuen Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz. In Zweibrücken sind bereits die Hilgardschule, die Pestalozzischule, die Canadaschule, die Herzog-Wolfgang-Realschule plus und das Helmholtz-Gymnasium Ganztagsschulen.