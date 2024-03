Neues Jahr, neues Programm des Zweibrücker Stadtmarketings. Laut Citymanagerin Petra Stricker gibt es viele altbekannte Aktionen – jedoch ausgeschmückt mit neuen Facetten.

Impulse geben, das Händler-Netzwerk ausbauen und Projektideen entwickeln. Das sind die Grundpfeiler des Stadtmarketings und des Vereins Gemeinsamhandel. Oberstes Ziel: den Einzelhandel in der Innenstadt zu stärken und sich der Konkurrenz durch Online-Shopping zu stellen. Seit neun Jahren ist Petra Stricker in ihrer Position als Citymanagerin genau dafür zuständig. Und auch in 2024 sollen zahlreiche Aktionstage in der Innenstadt helfen, mehr Leute ins Stadtzentrum zu locken.

Los geht es am Samstag, 30. März, wenn der Osterhase in der Stadt unterwegs sein wird und Geschenke an Kinder verteilt. Der erste verkaufsoffene Sonntag wird am 28. April stattfinden, verbunden mit dem Aktionstag „Zweibrücken gesund“. „Wir haben in 2023 gemerkt, dass das etwas geschwächelt hat“, sagt Stricker. Nicht nur das Wetter hat der Aktion im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht, es waren auch weniger Teilnehmer als in den Vorjahren dabei.

„Zweibrücken gesund“ bekommt Unterstützung

Dieses Jahr soll sich das ändern: „Zweibrücken gesund“ wird gekoppelt mit dem Aktionstag der Blaulichtfamilie. Am Samstag, 27. April, startet um 20.30 Uhr wieder eine Rundfahrt sämtlicher Blaulicht-Autos durch die Stadt und ihre Vororte. „Die teasern ’Zweibrücken gesund’ dann an“, sagt Stricker. Am Sonntag ist die Blaulichtfamilie beim Aktionstag dann auch dabei.

Der Aktionstag »Zweibrücken gesund« wird zum ersten Mal durch Blaulicht unterstützt werden. Archivfoto: Moschel

Am 4. Mai startet wieder die Marktfrühstück-Serie: Jeden ersten Samstag im Monat soll diese von Mai bis Oktober den Wochenmarkt auf dem Alexanderplatz „aufpeppen“. Neben dem üblichen Marktgeschehen werden verschiedene Vereine im Wechsel Musik und Essen anbieten.

Marktbesuch mit musikalischer Begleitung

Neu sind zwischen Mai und September an jedem dritten Samstag im Monat die Marktkonzerte (jeweils von 11 bis 13 Uhr). Die musikalische Begleitung an Markttagen wird die Stadtkapelle übernehmen. Gemeinsam mit einem Kinderflohmarkt wird „Zweibrücken kunstvoll“ am 25. Mai zwischen 9.30 und 15 Uhr auf dem Hallplatz stattfinden. Der Mittelaltermarkt am 1. und 2. Juni ist laut Stricker gekoppelt an den Kindertag (2. Juni). Geplant ist eine große Kinder-Parade durch die Innenstadt.

Der Mittelaltermarkt wird gleichzeitig mit dem Kindertag stattfinden. Archivfoto: Moschel

Der zweite verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr findet am 30. Juni gemeinsam mit dem Cosplay- und Spieletag statt. In der Innenstadt werden dann zahlreiche Spielstationen mit unterschiedlichen Brettspielen aufgestellt, verkleidete Seriencharaktere (sogenannte Cosplayer) sollen das Bild abrunden. Die Citymanagerin hofft, mit diesem Tag vor allem junge Leute in die Innenstadt zu ziehen. Das alljährliche „Dinner in Weiß“ wird am Samstag, 20. Juli, ab 17 Uhr im Schlossgarten stattfinden. Wie bereits in den vergangenen Jahren, darf jeder an der Tafel mitspeisen, sofern er vollständig in weißer Kleidung erscheint.

Shoppen und Trödeln am Saarländer-Franzosen-Tag

Nicht fehlen darf auch der Saarländer-Franzosen-Tag am Donnerstag, 15. August. Während die Nachbarn Feiertag haben, werden in der Stadt die Türen geöffnet und die Gäste dürfen zum Shoppen vorbeikommen. Dieses Jahr wird es am Saarländer-Tag auch einen Flohmarkt auf dem Schlossplatz sowie die Stabhochsprung-Veranstaltung „Sky’s the Limit“ auf dem Herzogplatz geben. „Unser Raphael Holzdeppe wird dann sein Abschlussdebüt geben“, kündigt Stricker an.

Gleichzeitig mit dem dritten verkaufsoffenen Sonntag am 15. September ist ein Oldtimertreffen sowie die Heimatshoppen-Tage geplant. Neu ist laut Stricker ein Schrauberflohmarkt, bei dem allerlei Auto- und Mechaniker-Artikel angeboten werden. Der letzte offene Sonntag ist dann der 13. Oktober. An diesem Wochenende wird wieder der Hamburger Fischmarkt auf dem Schlossplatz gastieren. Das Ende des Stadtmarketing-Jahres leitet die Halloween-Feier am 31. Oktober ein. Am 30. November werden dann die Bäume in der Innenstadt geschmückt und der Abschluss ist das Nikolaustreffen am letzten Weihnachtsmarkt-Tag am 15. Dezember.