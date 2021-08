Im Gersheimer Ortsteil Rubenheim sind von Mittwoch, 4. August, 7.30 Uhr, bis Freitag, 6. August, 16.30 Uhr, Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt L 231 angekündigt. Betroffen ist die Kreuzung Erfweiler Straße/Hirtengarten. Der Verkehr wird mit einer Ampel halbseitig an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Straße Hirtengarten wird an der Kreuzung voll gesperrt. Eine Umleitung führt über die parallel verlaufende Pfarrer-Schlick-Straße. Die Bushaltestelle Hirtengarten wird während der Bauzeit um 100 Meter in Fahrtrichtung Herbitzheim verlegt.