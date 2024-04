Von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. April, findet die Haus- und Gartenmesse statt. Im Saarbrücker E-Werk (Dr.-Tietz-Straße 14) sind über 150 Aussteller vor Ort, die den Besuchern Input zu Themen wie Neu- und Umbau, Sanierung und Renovierung und Garten geben werden. Dabei sind Handwerksbetriebe und Dienstleister. Eröffnet wird die Messe am Freitag um 11 Uhr. Umweltministerin Petra Berg und Bernd Wegner, Präsident der Handwerkskammer des Saarlandes, werden unter anderem sprechen. Am Eröffnungstag gibt es auch eine Talkrunde zum Thema Energiewende. Die Messe hat an allen drei Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet neun Euro, ermäßigt sieben Euro, und für Kinder unter zwölf Jahren ist der Eintritt frei.