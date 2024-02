Rund 700 Menschen haben am Samstag in der Innenstadt gegen Rechtsextremismus demonstriert. Getroffen haben sich die Demonstrationsteilnehmer um 13 Uhr auf dem Schlossplatz, wo der Anmelder der Veranstaltung, Aaron Schmidt, sowie Oberbürgermeister Marold Wosnitza einige Worte an die Menge richteten. Wosnitza stellte heraus, dass er als Privatperson hier sei, dass es keine Rechtfertigung für rechte Umtriebe gebe, aber auch keine dafür, rechte Parteien zu wählen. Zudem sagte er, dass er die Information habe, dass „die AfD Anwälte hergeschickt hat, um uns zu beobachten“, was die Menschenmenge mit Buh-Rufen kommentierte. Die laut Zweibrücker Ordnungsamt rund 700 Teilnehmer liefen mit Schildern, Plakaten und teilweise in bunte Friedensfahnen eingehüllt über Alexanderplatz und Fußgängerzone vor das Rathaus, wo der Chor Cantamus sang, unter anderem Udo Lindenbergs Lied „Wir ziehen in den Frieden“. Neben Aaron Schmidt hielten ein Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie Marco Stecher, stellvertretender Vorsitzender der Partei Die Partei aus Zweibrücken, kurze Reden. Die Demonstration blieb friedlich, besondere Vorkommnisse gab es nicht. Zur ersten „Demokratie first“-Demonstration drei Wochen zuvor waren etwa 800 Leute gekommen.