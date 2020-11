Ein 45.000 Euro teurer roter Chevrolet Camaro SS mit dunkel getönten Scheiben wurde in der Nacht auf Montag gegen 1.45 Uhr vom Hof eines Wohnhauses in Walshausen gestohlen.

Weil sich der Wagen mit dem sogenannten Keyless-Go-System auch ohne Schlüssel öffnen und starten lässt und weil der Bestohlene noch beide Fahrzeugschlüssel hat, kann sich die Polizei vorstellen, dass der Dieb die Funkdaten des Schlüssels abgefangen hat. Der Hof war über ein nicht verschlossenes Schiebetor von der Straße aus zu erreichen.

Bei dem Auto handelte es sich um einen Leihwagen mit Heidelberger Kennzeichen. Der Mieter bemerkte den Diebstahl durch das Starten des Motors. Als er in den Hof gerannt war, war der Wagen bereits verschwunden. Das teilte die Zweibrücker Polizei mit. Sie bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06332/9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.