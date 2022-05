Bereits am 31. Oktober vergangenen Jahres ist eine 44-jährige Homburgerin an einer Drogen-Überdosis verstorben. Das Ergebnis der Obduktion teilte das Landespolizeipräsidium nun mit.

Die Frau, so die Pressemitteilung, wurde vergangenes Jahr in ihrer Wohnung aufgefunden. Ein herbeigerufener Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Homburgerin feststellen. Das Ergebnis der anschließend in Auftrag gegebenen Obduktion der 44-Jährigen belegt nun, dass die Homburgerin einer Überdosis zum Opfer gefallen ist. Im Polizeibericht steht dazu: „ Das (...) beauftragte toxikologische Gutachten bestätigte nun einen Tod aufgrund des Konsums von Betäubungsmitteln“.